Vragen over welzijnsorganisatie ROAT na nieuwjaarsrellen (video)

Kritisch

Een aantal raadsleden is kritisch over het functioneren van ROAT. Tijdens een ingelaste raadsbijeenkomst over de nieuwjaarsrellen in het Middengebied, stelde ROAT dat ze de rellen absoluut niet heeft zien aankomen.



900.000 euro

ROAT heeft als taak groepen probleemjongeren in Vlissingen te begeleiden en op het rechte pad te houden. De organisatie, die 16 werknemers telt, krijgt daarvoor ruim 900.000 euro per jaar van de gemeente Vlissingen. De letters ROAT staan voor Reach Out And Touch.



Rellen

De grootste fractie in de Vlissingen gemeenteraad, de Lokale Partij Vlissingen (LPV), neemt daar geen genoegen mee. "Hoewel we vinden dat ROAT de afgelopen jaren veel goed werk in Vlissingen heeft gedaan, vragen we ons natuurlijk toch af hoe het kan dat deze organisatie de rellen niet heeft zijn aankomen", zegt LPV-raadslid John Dooms.



ChristenUnie

LPV-woordvoerder Dooms wil weten hoe het kan dat ROAT geen signalen heeft gekregen over onrust in het Middengebied, terwijl ze 'wel haar tentakels in dat gebied heeft'. Eerder kondigde ook coalitiepartij ChristenUnie al aan raadsvragen te stellen over het functioneren van ROAT.



Lees ook:

- Burgemeester Vlissingen: Dit konden we niet zien aankomen

- Vernielde camera Vlissingen was al defect

- Rellen Vlissingen: raad wordt bijgepraat