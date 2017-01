Rapport Veiligheidsregio loopt vertraging op

OOST-SOUBURG - Het onderzoek naar de organisatie van de Veiligheidsregio Zeeland loopt vertraging op. Het rapport wordt eind januari gepubliceerd, dat is een maand later dan gepland.

Rapport

Volgens onderzoeksbureau Twynstra Gudde, dat het onderzoek uitvoert, heeft de vertraging meerdere oorzaken. Zo zijn er meer medewerkers dan verwacht die een vertrouwelijk gesprek wilden met het bureau over de Veiligheidsregio Zeeland. Daarom heeft Twynstra Gudde meer tijd nodig.



Ziek

Het rapport wordt opgesteld naar aanleiding van een crisis bij de Veiligheidsregio Zeeland afgelopen zomer. Een negatief rapport over directeur Gerrie Ruijs lekte uit. Zij zit sindsdien ziek thuis in Almere.