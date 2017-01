Kustmarathon ziet niet-Zeeuwse inschrijvingen stijgen (video)

Reclame

Lievense kan alleen maar gissen naar waarom juist deze editie zo in trek is buiten Zeeland. "Misschien vanwege de jubileumeditie of misschien dat we toch steeds bekender worden in het land. We werken wel intensiever samen met andere marathons. Misschien dat die reclame helpt."



Gouden ei

Voor de Kustmarathon is het de vijftiende editie. De Ladiesmarathon viert ook een jubileum, de wedstrijd voor vrouwen wordt alweer voor tiende keer gehouden. Of Lievense iets gaat vernieuwen dit jaar? "Ik ken een spreekwoord dat luidt: 'Een kip die gouden eieren legt, moet je niet slachten.' Wat we wel gaan doen is een extra mooie medaille en een fijn hardloop t-shirt maken. Verdere plannen zijn we nog aan het uitbroeden."



Sportagenda

De Kustmarathon is een van de grote Zeeuwse sportevenementen van 2017. We hebben alles wat eraan zit te komen dit jaar voor je op een rijtje gezet.

