Van de Ven onderscheiden bij Motorsportgala

DOETINCHEM - Motocrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen heeft de Ben Majoor Trofee gekregen. Dat is een prijs in de motorsportwereld voor een 'bijzonder talentvolle rijder onder de 21 jaar'. Van de Ven krijgt de prijs voor haar tweede plaats bij het wereldkampioenschap voor vrouwen en de manier waarop ze met publiciteit omgaat. Ze is de eerste vrouw ooit aan wie de trofee is uitgereikt.

Tweede bij het WK

Van de Ven greep in 2016 net naast de wereldtitel bij de dames, maar kende met een tweede plaats wel haar beste prestatie ooit. Een belangrijke reden voor de jury om haar de Ben Majoor Trofee toe te kennen. Daarnaast vindt het bestuur van de KNMV dat Van de Ven "op een leuke manier met publiciteit omgaat. Ze is hiermee een voorbeeld voor vele sporters, zowel voor mannen als voor vrouwen."



Andere winnaars

De afgelopen jaren werd de Ben Majoor Trofee gewonnen door Davy Pootjes (2016), Jarno de Vries (2015) en Bo Bendsneyder (2014).



Grote eer

Van de Ven is trots dat ze de prijs heeft gekregen. "Het is een grote eer om deze prijs in ontvangst te nemen. De verwachtingen voor 2017 zijn natuurlijk erg hoog. Ik probeer me zo min mogelijk van die druk aan te trekken, omdat ik bang ben dat ik anders fouten maak. Ik hoop natuurlijk op de wereldtitel, maar we zullen zien wat het nieuwe seizoen me brengt", zegt ze in een reactie op de website motocrossplanet.nl.