Komende jaren geen geldzorgen meer voor Supercross (video)

GOES - De Supercross Goes is de komende jaren uit de financiële zorgen, dat zegt organisator Erik Weug. De afgelopen jaren had het motorcrossevenement het moeilijk en Weug vreesde zelfs voor het voortbestaan. Die zorgen zijn nu voorbij.

Crisis

"Het is een tijdje crisis geweest", zegt Weug. Door de crisis vielen er een aantal belangrijke sponsoren weg, ook raakte het evenement subisidie kwijt. Maar toch lukte het de organisatie telkens weer om met een nieuwe editie te komen. Op 20 en 21 januari beleeft de Supercross de 25e editie, een jubileum. "Zoals het er nu uit ziet gaan we op een gezonde manier verder de komende jaren."



Meer plaatsen

De Supercross is altijd een drukbezocht evenement. Dit jaar heeft de organisatie besloten om de tribunes met 500 extra plaatsen te vergroten. "Er komt een iets grotere VIP-tribune en ook voor het andere publiek komen er wat extra plaatsen vrij." De bedoeling is dat er zo'n 3000 toeschouwers kunnen gaan kijken naar de jubileumeditie.



