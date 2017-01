Halve finale NK eindstation voor Boehlé

Foto: Orange Pictures



Olympische ervaring

Brouwer en Varenhorst, die als eerste geplaatst zijn, waren met 2-0 te sterk (21-19 en 21-17) voor de Zeeuws-Vlaming en zijn gelegenheidspartner. Boehlé en Oude Elferink begonnen het NK in het kwalificatietoernooi.



Brouwer en Varenhorst waren succesvol op de Olympische Spelen in Rio waar Brouwer een bronzen medaille won met Robert Meeuwsen. Varenhorst haalde in Brazilië de kwartfinale met Reinder Nummerdor.

Foto: Orange Pictures



Stunt

"Tim en ik hebben echt goed gespeeld", begint Boehlé over de verloren halve finale. "We stonden zelfs nog voor met 6-1 en 11-4. Er had misschien nog wel een stunt ingezeten maar we hebben toch een paar foutjes gemaakt. Dan merk dat deze gasten echt wereldklasse zijn. Het wordt gelijk afgestraft."



Opties

Boehlé weet nog niet of hij komende zomer met Oude Elferink blijft spelen. "Er zijn een paar opties. Misschien ga ik in het buitenland spelen. Met Tim verder gaan is ook een optie, maar het kan ook nog iemand anders worden. Ik weet het nog niet."