Dirk Boehlé bij laatste vier NK indoor

Foto: Orange Pictures



Spannende wedstrijd

Boehlé en Oude Elferink wonnen in de kwartfinales na een spannende wedstrijd van het duo Daalmeijer/Spil met 2-1 (16-21, 21-17 en 21-19). In de achtste finales werd eenvoudig gewonnen van Feldkamp/Haanappel. Boehlé en Oude Elferink begonnen het NK in het kwalificatietoernooi.



Olympische Spelen

Alexander Brouwer en Christiaan Varenhorst zijn de titelverdedigers in Aalsmeer. Beide spelers hebben veel ervaring. Varenhorst deed met Reinder Nummerdor in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio en bereikte daar de kwartfinales. Brouwer won in Rio met Robert Meeuwsen een bronzen medaille en werd in 2013 wereldkampioen.