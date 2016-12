Brandweer al druk met kleine brandjes (video)

OOST-SOUBURG - De brandweer is op oudjaarsdag en de voorafgaande avond en nacht door heel Zeeland in actie gekomen voor het blussen van - vooral kleine - brandjes.

Op het parkeerterrein naast basisschool Oleanderhof aan de Pereboomweie in Arnemuiden is zaterdagochtend een stapel autobanden in brand gestoken. En in een oud weegbrughuisje in Krabbendijke woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag brand.



In een container voor huisvuil aan de Toutenburg in Vlissingen woedde vrijdag tot tweemaal toe brand. De brandweer rukte rond 16.30 uur uit om te blussen. Om 23.30 uur was het opnieuw raak. Toen het een buurtbewoner niet lukte het vuur te doven met een paar emmers water, kwam de brandweer er nog eens aan te pas.

In Middelburg was er vrijdagavond een buitenbrandje bij Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia aan de Kruisweg. Naast een zeecontainer was een oude koelkast in brand gestoken

In Krabbendijke moest de brandweer op pad voor het blussen van wat rommel in het oude weegbrughuisje aan de Verlengde Noordweg.