Genomineerden Zeeuws sportgala bekend

Sportman van het Jaar

Prestaties Heren

Vier genomineerden maken dit jaar kans op de titel Zeeuws sportman van het jaar. Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud (linksboven) greep tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro net naast een medaille. Hij werd vierde met de Olympische dressuurploeg. Tijdens de individuele dressuurproef werd hij negende. Sam van 't Westende (rechtsboven) werd Nederlands kampioen judo en pakte een vierde plaats op de Grand Slam in Abu Dhabi. Schaatser Niels Mesu (linksonder) won de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Atleet Tim Pleijte (rechtsonder) wist voor het eerst in zijn carrière de Kustmarathon te winnen.



Sportvrouw van het Jaar

Prestaties Dames

Anne Terpstra (links) deed mee aan de Olympische Spelen en werd 15e tijdens het mountainbiken. Nancy van de Ven (midden), won vorig jaar de prijs voor beste vrouwelijke sporter van Zeeland, werd in 2016 tweede op het wereldkampioenschap motocross voor dames. Tennisster Lesley Kerkhove (rechts) deed mee aan de kwalificatietoernooien van alle Grand Slams.



Sportploeg van het Jaar

Prestaties Sportploegen

De dames van IJzendijke (links) promoveerden dit jaar naar de hoofdklasse van het vrouwenvoetbal. De rugby'ers van Oemoemenoe (midden) wonnen in de eerste helft van 2016 de Nationale Plate en in de tweede helft van 2016 behaalden ze de kampioenspoule. De korfballers van TOP Arnemuiden (rechts), zij wonnen de prijs voor sportploeg van het jaar in 2015, promoveerden dit jaar naar de ereklasse op het veld en werden kampioen in de zaalhoofdklasse.



Sporttalent van het Jaar

Prestaties Talenten

Dressuurruiter Jeanine Nieuwenhuis (links) won dit jaar twee Europese titels bij de Young Riders. Zowel bij de individuele proef als de kür op muziek werd ze eerste. Wielrenner Antwan Tolhoek (midden) won dit jaar de bergtrui in de Ronde van Zwitserland en dwong daarmee een contract af bij LottoNL-Jumbo. Voetballer Rick van Drongelen (rechts) werd kampioen met Sparta Rotterdam in de Jupiler League en de voetballer groeide uit tot aanvoerder van Oranje onder de 19.



Aangepast Sporter van het Jaar (Lichamelijke beperking)

Prestaties

Roeier Corné de Koning (links) werd dit jaar vierde op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Wielrenster Lisette de Heide (midden) pakte een derde plaats bij de Paracycling Cup in Italië en wielrenster Ellis van Loenhout (rechts) pakte een bronzen medaille op de wegwedstrijd van Nederlands kampioenschap.



Aangepast Sporter van het Jaar (Verstandelijke beperking)

Prestaties

Wielrenster Irma van Duyn (links) pakte in 2016 twee nationale titels. Ze pakte zowel in de wegwedstrijd als in de tijdrit een gouden medaille. Atlete Shirley Kerkhove (midden), won vorig jaar de prijs voor beste sporter van het jaar met een verstandelijke beperking en is dit jaar weer genomineerd. Ze wist wereldkampioen te worden op de 800 meter. De derde genomineerde is Joannathan Duinkerke (rechts). De wielrenner pakte een wereldtitel op het wereldkampioenschap tijdrijden.



Jury

De jury van de sportprijzen bestaat dit jaar uit Patrick Vader (SportZeeland), Anjolie Engels (atletiek), Cor Moerman (topsportcoördinator CIOS), Mark Aalders (rolstoekbasketbal), Peter Boon (tafeltennis), Rudy Boogert (PZC) en Daniel Godinho Veiga (Omroep Zeeland)



Sportgala

De sportprijzen 2016 worden verdeeld op donderdag 9 februari tijdens het jaarlijkse sportgala van SportZeeland in De Mythe in Goes, dat wordt gepresenteerd door Gert van 't Hof (Studio Sport).