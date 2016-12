Goes extra waakzaam met oud en nieuw (video)

GOES - De gemeente Goes is extra waakzaam op vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vooral Sportpark Het Schenge wordt goed in de gaten gehouden. Vorige jaarwisseling was het sportpark het doelwit van vuurwerkvandalen.

Schroeiplekken

Goes had rond de vorige jaarwisseling (2015-2016) 19.800 euro schade door vuurwerkvandalisme. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Een opgeblazen elektriciteitskast op Sportpark Het Schenge en vernielde prullenbakken in de stad waren de oorzaak van de hoge schadepost. Het kunstgras op de voetbalvelden liep verschillende schroeiplekken op en een dug-out werd vernield.



Gemiddeld

Tijdens de jaarwisseling 2014-2015 had Goes 6.770 euro aan vuurwerkschade. Over de afgelopen drie jaarwisselingen was de gemeente gemiddeld 12.000 euro kwijt door vuurwerkvandalen.

Extra bewaking

Vooral het illegale zware vuurwerk vormt volgens de burgemeester een probleem. Tijdens de jaarwisseling is op Sportpark Het Schenge extra politiebewaking. Ook lopen er BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, rond.



Zonde

Burgemeester René Verhulst benadrukt dat schade door vuurwerk pure verspilling is: "Hier geldt het Zeeuwse adagium: het is echt zonde van het geld." De gemeente had dat geld volgens hem namelijk beter kunnen besteden aan de kinderboerderij of het museum.



Plezier

Toch ziet Verhulst weinig in een algeheel vuurwerkverbod. "Dat is helaas niet realistisch," zegt hij. Verhulst benadrukt dat de meeste mensen gewoon plezier beleven aan het normale vuurwerk. De gemeente heeft wel vuurwerkvrije zones aangewezen, rond zorgcentra, winkelcentra, het ziekenhuis, het hospice en het dierenasiel.



