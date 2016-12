Antwan Tolhoek Zeeuws wielrenner van het jaar

HEINKENSZAND - Antwan Tolhoek uit Yerseke is woensdag in Heinkenszand uitgeroepen tot Zeeuws Wielrenner van het Jaar 2016. Tolhoek werd in het zonnetje gezet vanwege zijn ' jeugdig enthousiasme en aanvalslust'.

Trofee

Tolhoek kreeg tijdens een eindejaarsbijeenkomst van het Zeeuwse wielrennen Theo Middelkamp Trofee uit handen van gedeputeerde De Bat van de provincie Zeeland. De renner viel dit jaar vooral op doordat hij in de Ronde van Zwitserland de bergtrui won voor zijn ploeg Roompot-Oranje Peloton. Die prestatie zorgde er ook voor dat Tolhoek (22) een contract kon tekenen bij LottoNL-Jumbo, de grootste Nederlandse wielerploeg.

Mountainbiker

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst in Heinkenszand werden nog meer prijzen uitgereikt. Milan Vader uit Middelburg werd voor de vijfde keer uitgeroepen tot Beste Mountainbiker van 2016. Vader, die wegens ziekte niet aanwezig was, werd onder meer achtste bij het wereldkampioenschap en zesde bij het Europees kampioenschap voor beloften.



Vrijwilliger

Jan Minnaard uit Wemeldinge werd uitgeroepen tot Zeeuwse Vrijwilliger van het Jaar. Minnaard werd in het zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten voor de wielersport. Minnaard is vooral bekend als sponsor van diverse evenementen. Hij kreeg de prijs, de Patrick Tolhoek Trofee, uit handen van zijn zoon Marco Minnaard, die profwielrenner is bij het Belgische Wanty Groupe-Gobert.