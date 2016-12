Aantal toeristen vergelijkbaar met vorig jaar

DOMBURG - De bezettingsgraad in Zeeland tijdens de kerstvakantie is zo'n 60 tot 65%. De periode na kerst is meer in trek is dan het eerste weekend van de vakantie, aldus de VVV Zeeland.

Duitsers

Duitse gasten vieren kerst, de kerstnacht en Eerste Kerstdag, eerst thuis en daarna komen ze naar Zeeland. Qua bezetting is 60% van de gasten Duits, 30% Nederlands en 10% Belgisch. In Zeeuws-Vlaanderen kan dit oplopen tot 40% Belgische gasten.



Vertier

De toeristen zoeken de frisse buitenlucht in de provincie en de gezelligheid van de kerstsfeer aan de kust. 'Uiteraard is het samenzijn met familie ook erg belangrijk', aldus Reinder de Jong van de VVV Zeeland. Aan de kust is het drukker dan in het binnenland.



Winter kampeerder

De bezetting is vergelijkbaar met vorig jaar. De grotere campings langs de kust zijn wel open en hier staan ook wel winter kampeerders, maar deze zijn in de cijfers niet meegenomen.