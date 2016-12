Viering 400 jaar Borssele ten einde

BORSSELE - Het feestjaar van het dorp Borssele is woensdag feestelijk afgesloten. In 2016 werd gevierd dat de polder en het dorp Borssele 400 jaar bestaan. Het afgelopen jaar is er een aantal activiteiten en acties geweest in het dorp.

Letters

Een van de hoogtepunten was het plaatsen van grote letters op de Zeedijk bij het dorp. Een groot deel van het jaar stond daar te lezen: 'Borssele + polder 400 jaar!'. Ook zijn er jubileum lindes geplant, molenzeilen beschilderd, een dijkzuil met een zitje en een glossy tijdschrift gemaakt.

Mok

De afsluitingsavond is voornamelijk bedoeld om de vrijwilligers te bedanken. Voorzitter Ans Kloet van de organisatie is blij met hun inzet. "In totaal hebben 107 vrijwilligers zich ingezet. De ene vrijwilliger heeft er misschien een vrije middag in gestoken terwijl een ander er wel honderd uur in heeft zitten. Maar dat maakt niet uit. We hebben het met elkaar gedaan". Om de vrijwilligers te bedanken is er een mok gemaakt als aandenken.



Chocolademelk en foto's

Onder het genot van een kopje warme chocolademelk konden de vrijwilligers en andere geïnteresseerden het jubileumjaar nog een keer herbeleven door naar de foto's te kijken die op een wit laken geprojecteerd worden.