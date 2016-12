Ouderenbonden Goes boos op NS

GOES - De gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes hebben een brief geschreven aan de NS met klachten over de nieuwe dienstregeling. Volgens de ouderenbonden hebben ouderen en mensen met een beperking extra last van de nieuwe dienstregeling.

Verzwaring

De ouderenbonden vragen aandacht voor de lengte van de reis richting de Randstad. In de nieuwe dienstregeling is deze een paar minuten langer. Volgens de ouderenbonden is de reistijd in de afgelopen 5 jaar met ongeveer 20 tot 30 minuten toegenomen. 'Voor veel ouderen en mensen met een (lichamelijke) beperking een verzwaring van de reis.'



Te kort

De extra overstap voor de reis naar Schiphol vinden de bonden een extra belasting voor de reizigers. 'En met de huidige werkzaamheden aan het spoor is het al helemaal een opgave om via allerlei omwegen en extra overstappen met trein en bus daar te komen.' Voor de reis naar Brabant vinden de ouderenbonden de overstaptijd van drie minuten in Roosendaal veel te kort.



Kil

´Gevolg is dat de reistijd feitelijk nog langer is geworden dan voorheen en moet er deels in open lucht of in een bepaald niet fraaie en kille ruimte op de trein gewacht worden. In de avonduren helemaal een crime, omdat dan de kiosk ook nog gesloten is´, schrijven de bonden aan de NS. ´Heeft men dan ook nog de pech dat men van het toilet gebruik moet maken dan is de boot (en niet de trein) helemaal aan. Je moet dan wel over een euro muntstuk beschikken of goed kunnen omgaan met de mobiele telefoon. En dat is voor veel ouderen en mensen met een beperking op zich al een knelpunt en dan al helemaal met de slechte verlichting op het Roosendaalse perron.´



Aanpassen

De gezamenlijke ouderenbonden in Goes vragen de NS daarom 'daar waar mogelijk de verbindingen met de Randstad zodanig aan te passen dat de toestand van vóór 11 december 2016 hersteld wordt met geriefelijker mogelijkheden bij het, soms noodgedwongen, overstappen.'