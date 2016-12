Nieuwe seniorenklinieken in Oostburg en Terneuzen (video)

Deeltijd-verpleeghuis

Thuiswonende ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben, kunnen in een seniorenkliniek herstellen. Het gaat om ouderen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen met bijvoorbeeld een gebroken heup en nog niet naar huis kunnen. Of ouderen die een griep of longontsteking hebben en extra verzorging behoeven.



Aansterken

Jeanne van den Branden uit Clinge viel over de keukendrempel en brak haar arm. Thuis kon zij zich niet meer redden. In de seniorenkliniek in de Blaauwe Hoeve in Hulst kan zij nu een paar weken aansterken. Er is verzorging en behandeling door een fysiotherapeut.



Extra zorg

Op meerdere locaties in Nederland zijn dit soort zogenoemde 'eerstelijnsbedden', waar huisartsen en thuiszorg patiënten verzorgen. Het unieke van de seniorenkliniek in Hulst is de extra zorg die er beschikbaar is, zoals fysiotherape en ergotherapie.

Uitkomst

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Verzorgingstehuizen verdwijnen en verpleeghuizen nemen enkel nog ernstig zorgbehoevende patiënten op. De seniorenkliniek is een uitkomst wanneer ouderen tijdelijk extra hulp nodig hebben.



Schrijnende situaties

'Voorheen kwamen ouderen óf in het ziekenhuis, waar zij eigenlijk niet thuishoren, óf konden wij met de grootste moeite een plaats in een verpleeghuis vinden', vertelt huisarts Joriska Zilverschoon uit Hulst. Maar het kwam ook vaak voor dat mensen het thuis maar moesten zien te redden. Huisarts Zilverschoon: 'Schrijnende situaties, zoals een oude vrouw met griep, die nauwelijks meer op de benen kan staan en geen familie of vrienden in de buurt hebben om te helpen.'



Locaties

In Terneuzen komt de seniorenkliniek in het ziekenhuis. In Oostburg in het ziekenhuis locatie Antonius, waar gaat worden samengewerkt met Warmande De Stelle.