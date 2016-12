Beste Zeeuwse oliebollenbakker: 'Droom die uitkomt' (video)

VLISSINGEN - Samantha doet het maar twee maanden per jaar: oliebollen bakken in haar eigen kraam in Vlissingen. Dat ze door het AD is uitgeroepen tot beste Zeeuwse oliebollenbakker maakt haar dan ook 'superblij'.

Voordat de uitslag bekend werd gemaakt, wist ze al dat haar oliebollen met een 8 waren beoordeeld en dat ze in de lijst ergens tussen plaats 21 en 30 was geëindigd. 'Ik dacht hoe dichter bij de 21 hoe beter. Dat het uiteindelijk plek 23 is geworden, ben ik heel blij mee', aldus de jonge oliebollenbakker. Door de goede uitslag had ze er wat minder moeite mee om woensdag in de snijdende kou in haar kraam te gaan staan.



Volgens de jury van het AD maakt ze 'met een beetje geluk kans om een hele grote te worden'. Een beoordeling waar ze supertrots op is: 'Ik ben nog niet zo heel oud en maar een meisje alleen met een eigen kraam. Het is al een droom dat ik de beste van Zeeland ben geworden, maar de beste van Nederland zou helemaal fantastisch zijn.'

In totaal zijn er in Nederland 160 oliebollenbakkers getest, waaronder zes Zeeuwse. Slechts twee daarvan kregen een onvoldoende. Geen één Zeeuws oliebollenkraam kreeg in de test van het AD het stempel '(Zeer) Slecht' of 'Oneetbaar'.



