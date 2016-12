Fusie moet zorg ouderen in Zeeuws-Vlaanderen verbeteren

TERNEUZEN - De fusie tussen zorgorganisaties ZorgSaam en Curamus is rond, de laatste handtekeningen zijn gezet. Per 1 januari gaan de twee verder onder de naam ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. De nieuwe organisatie is de grootste werkgever en zorginstelling van Zeeland.

Ouderenzorg vernieuwen

De nieuwe organisatie wil de ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen vernieuwen. Er moet een betere aansluiting komen tussen ziekenhuisspecialisten, thuiszorg en huisartsen. Thuiszorgmedewerkers en huisartsen gaan nauwer samenwerken in de zorg voor elke oudere patiënt. Ook met het ziekenhuis komt meer overleg. Ouderen liggen nog maar heel kort in het ziekenhuis, soms maar drie dagen. De thuiszorg moet zo geregeld worden, dat die nauwer aansluit op de zorg in het ziekenhuis.



Seniorenklinieken

In Oostburg en Terneuzen komen seniorenklinieken waar ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben, kunnen worden verzorgd. In Hulst bestaat al zo'n seniorenkliniek. Hier kunnen ouderen die een hevige griep hebben, een longontsteking of een gebroken been herstellen. Ook ouderen die uit het ziekenhuis komen, maar zich thuis nog niet kunnen redden, kunnen in de seniorenkliniek worden verzorgd.



Beeldschermzorg

In de lichtere thuiszorg zijn plannen om in de toekomst meer beeldschermzorg toe te gaan passen. Dat zijn bijvoorbeeld gesprekken via de iPad. Wijkverpleging kan zo vaker gesprekken voeren met patiënten en hoeft niet telkens langs te komen.

Grootste zorgorganisatie van Zeeland

De nieuwe ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen wordt de grootste zorgorganisatie van Zeeland, met 2091 voltijdsbanen. De helft daarvan zijn banen in de ouderenzorg, de andere helft banen in het ziekenhuis. In de thuiszorg worden 4840 ouderen verzorgd, in verpleeghuizen 502 ouderen. De nieuwe directeur wordt René Smit, de huidige directeur van ZorgSaam. Alle zorglocaties in de diverse plaatsen behouden hun eigen naam.