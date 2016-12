Verkeersruzie eindigt in ziekenhuis

Fietsers

Het 44-jarige slachtoffer uit Vlissingen fietste twee andere fietsers voorbij en raakte daarbij het tweetal. "In het begin werd er gescholden, maar het eindigde in een mishandeling, waarbij het slachtoffer heeft verklaard dat hij meerdere klappen op het hoofd kreeg", zegt een politiewoordvoerder.



Getuigen

De daders zijn gevlucht en nog niet gevonden. Het slachtoffer liep meerdere bulten en bloedingen op en werd per ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. De politie heeft meerdere getuigen gevonden en gesproken.