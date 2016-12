Een goed visitekaartje is het halve (net)werk (video)

GOES - Dé netwerkbeurs van Zeeland - de Contacta - is weer in aantocht. En zo'n netwerkborrel of -beurs bezoeken zonder visitekaartje? Dat is een slecht idee. Het rechthoekige kaartje met gegevens lijkt misschien een tikkeltje ouderwerts, maar is toch nog steeds een musthave voor elke ondernemer.

Goed

Een goed visitekaartje is het halve werk vindt netwerkspecialist Petra Duijzer uit Goes. Zij geeft ondernemers raad hoe ze een goede indruk achterlaten bij mogelijke nieuwe opdrachtgevers. Daar hoort nog steeds het ouderwetse visiesitekaartje bij. Belangrijk is dat het kaartje opvalt, maar ook de juiste informatie bevat.

Contacta

Netwerkbeurs Contacta is de uitgelezen kans om visitekaartjes uit te wisselen. De beurs vindt volgende week plaats in de Zeelandhallen in Goes. Omroep Zeeland doet op de beursdagen verslag op radio (iedere dag tussen 16.00 en 19.00 uur) en televisie (iedere dag, vanaf 17.15 uur een speciaal programma rondom Contacta). Houd onze Contactapagina in de gaten voor het laatste nieuws.