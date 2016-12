Contacta niet blij met afgesloten A58

GOES - De organisatie van netwerkbeurs Contacta in Goes is niet blij met de werkzaamheden aan de A58. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de snelweg op de dagen dat de beurs in de Zeelandhallen gehouden wordt.

Onhandig

Organisator Perry Kentin is niet blij. "Dit had natuurlijk op geen onhandiger moment gepland kunnen worden." Toch houdt hij de moed er in en hoopt er samen met Rijkswaterstaat uit te komen. "Zij gaan hun planning natuurlijk niet aanpassen, maar we kunnen de hinder wel beperken."

Extra borden

Kentin denkt aan het plaatsen van extra borden zodat bezoekers precies weten wat de beste alternatieve route is. "Maar daar zijn we nog over in gesprek met de andere betrokken partijen." Ongeveer een derde van alle bezoekers van de Contacta krijgt te maken met de wegafsluiting tijdens de avonduren. Zij komen volgens Kentin uit Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Belgiƫ.



Afgesloten

De A58 wordt drie avonden afgesloten. Op 8 en 9 november is de weg in de avonduren dicht in de richting Bergen op Zoom tussen Arnemuiden en Heinkenszand. Op 10 november is de weg afgesloten in de richting Vlissingen tussen Goes en Arnemuiden. Overigens zijn de werkzaamheden pas vanaf 20uur. De Contacta duurt tot 22uur.