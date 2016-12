Politie spreekt met burgers in het Mobile Media Lab

MIDDELBURG - De politie heeft op de Markt in Middelburg onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners met digitale dienstverlening. Dat gebeurde in het Mobile Media Lab van de politie, een vrachtwagen die ingericht is als mobiele onderzoeksruimte. Het is voor het eerst dat deze truck Zeeland aandoet.

Bezoekers konden vragen beantwoorden over bijvoorbeeld digitaal aangifte doen en de bekendheid van de wijkagent in hun buurt. Het is de bedoeling dat de informatie die verzameld werd, gebruikt wordt om de dienstverlening door de politie te verbeteren.



Contact

Volgens Roel Kranendonk, wijkagent in het centrum van Middelburg, helpt het gebruik van social media om in contact te komen met de burgers. "We hebben een Facebook-account dat al door meer dan 15.000 mensen bekeken is, en ik gebruik zelf bijvoorbeeld ook Instagram", zegt Kranendonk. "Daarmee staan we in contact met de inwoners van onze wijk. Maar als mensen de politie met spoed nodig hebben, moeten ze gewoon 112 blijven bellen."



Fout parkeren

Kranendonk is nog niet bij alle inwoners bekend, maar wordt al wel regelmatig aangesproken. "En dan gaat het vooral om verkeerd geparkeerde voertuigen, loslopende honden, burenruzies en hangjongeren. Ik kan niet alles zelf oplossen, en verwijs mensen ook door. Parkeren en loslopende honden zijn bijvoorbeeld een zaak van de gemeente."

Burgemeester vult eerste vragenlijst in bij Mobile Media Lab van de politie op de Markt. https://t.co/Wv7ldk8LW0 pic.twitter.com/1cJExxbuIo — Gemeente Middelburg (@Gem_Middelburg) 19 december 2015