Bezoekers Contacta worden gevolgd

GOES - Wie een bezoek gebracht heeft aan eerdere edities van de beurs Contacta in Goes heeft de indeling van de beursvloer dit jaar beïnvloed. De organisatie brengt sinds twee jaar in kaart hoe bezoekers lopen en waar ze lang blijven staan door hun telefoonsignaal te volgen.

Op basis van die gegevens is bijvoorbeeld besloten om de horeca-stands zoveel mogelijk in de hoeken van de beurs neer te zetten. "We proberen in iedere uiterste hoek van de hal een stuk horeca te doen, zodat we weten dat de lange paden goed belopen blijven", legt organisator Perry Kentin uit.Uit het onderzoek blijkt ook dat bezoekers van de beurs bijna altijd eerst een hele grote ronde lopen, daarna een kleine en daarna weer een hele grote.De plaatsen bij de ingang zijn bij standhouders het meest gewild, maar zijn volgens Kentin zijn dat niet per se de allerbeste plaatsen. "Als mensen binnen komen hebben ze haast. Ze willen heel veel gaan zien en hebben een hoge snelheid van lopen. Maar het is wel zo dat ze, als ze weer weggaan, daar nog blijven plakken."Niet iedereen met een mobiele telefoon op de beurs wordt gevolgd. Alleen bezoekers die de app van Contacta geïnstalleerd hebben en de locatievoorziening op hun telefoon ingeschakeld hebben worden gevolgd.Ook Omroep Zeeland staat op de Contacta. Via omroepzeeland.nl/contacta kunt u uitzendingen terugkijken die wij daar maken en gemaakt hebben.